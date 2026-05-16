10 دراهم للساعة و1000 للفترة الليلية.. «باركن» تطبق نظام مواقف جديد في «مردف أفينيو مول»

أعلنت شركة «باركن» تشغيل مواقف ذكية جديدة في «مردف أفينيو مول» بدبي، ضمن نظام مواقف سلس يعتمد على التقنية الذكية بدون حواجز أو تذاكر ورقية، مع توفير خيارات الدفع التلقائي والدفع اللاحق عبر تطبيق «باركن».

وأوضحت الشركة أن الخدمة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع منح المتعاملين فترة سماح مجانية لمدة ساعتين، فيما تبلغ التعرفة 10 دراهم لكل ساعة شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت عبر منصاتها الرقمية، أن رسوم الفترة الليلية، الممتدة من الساعة الثانية صباحاً حتى الخامسة صباحاً، تصل إلى 1000 درهم، في خطوة تهدف إلى تنظيم استخدام المواقف ومنع الوقوف طويل الأمد خلال ساعات الليل.

وأكدت «باركن» أن النظام الجديد يوفر تجربة مواقف ذكية وسهلة، تعتمد على تقنيات الدفع الآلي دون الحاجة إلى التوقف عند البوابات أو استخدام التذاكر التقليدية، بما يعزز انسيابية الحركة وراحة المتسوقين والزوار.