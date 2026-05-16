قرقاش: ترميم الجامع الأموي يجسد الرسالة الحضارية للإمارات

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة على منصة (إكس):"مبادرة الإمارات بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، بترميم الجامع الأموي مبادرة ملهمة تجسد الرسالة الحضارية لدولتنا، وتمثل جسراً للتواصل مع سوريا الحديثة ومع تراث وحضارة عربية وإسلامية مشتركة نفخر بها، وتشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا وحاضرنا ومستقبلنا".