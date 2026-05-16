12 ورشة للأزواج الجدد لتعزيز ثقافة التخطيط المالي

تنفذ هيئة تنمية المجتمع بدبي، بالشراكة مع شركة الصكوك الوطنية، 12 ورشة تستهدف المقبلين على الزواج والأزواج الجدد، للتركيز على مفاهيم الادخار والتخطيط المالي طويل الأمد، والإدارة الرشيدة للموارد، وتقديم برامج توعوية متخصصة تسهم في تعزيز السلوك المالي المسؤول، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للأسر، إضافة إلى إطلاق مبادرة «العيادة المالية» لقياس الأداء المالي للأسر. وأكدت هيئة تنمية المجتمع دبي حرصها على تطوير أطر عمل وبرامج اجتماعية متكاملة، ترتكز على تمكين الأسرة باعتبارها محور التنمية، لترسيخ نموذج متقدم للتكامل بين التمكين الاجتماعي والاقتصادي، من خلال توظيف أدوات التوعية المالية والحلول الادخارية في دعم استقرار الأسرة منذ مراحلها الأولى، بما يعزز جودة الحياة، ويرسخ دعائم مجتمع أكثر تماسكاً ومرونة، وذلك من خلال مذكرة تفاهم وقعتها مع شركة الصكوك الوطنية، بهدف دعم برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، وترسيخ منظومة متكاملة للتمكين المالي للأسر.

وتجسّد هذه الشراكة نموذجاً متقدماً للتكامل بين التمكين الاجتماعي والاقتصادي، من خلال توظيف أدوات التوعية المالية والحلول الادخارية في دعم استقرار الأسرة منذ مراحلها الأولى، وتحويل مفهوم الادخار من قرار يُتخذ يوماً ما إلى ممارسة يومية، تبدأ مبكراً، وتنمو مع الأسرة، بما يعزز جودة الحياة، ويرسخ دعائم مجتمع أكثر تماسكاً ومرونة.

وشددت الهيئة على التزامها بتعزيز الشراكات الاستراتيجية، لاسيما المستدامة منها، مع مختلف الجهات، وتكامل الأدوار بما يسهم في تطوير منظومة العمل الاجتماعي في دبي، من خلال تقديم مبادرات نوعية تدعم التمكين المالي، وتعزز استقرار الأسر، وتضمن رفاه المجتمع.