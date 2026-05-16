شرطة دبي تضبط سائقاً قاد مركبته بطيش وتهور

أكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد جمعة سالم بن سويدان، أن الدوريات المرورية ضبطت شخصاً من جنسية دولة آسيوية بعد ارتكابه سلوكيات مرورية خطرة، تمثلت في القيادة بطيش وتهور، والتجاوز بين المركبات، والانحراف المفاجئ بسرعة عالية، إضافة إلى التجاوز من ناحية كتف الطريق، في تصرف يعرض حياته وحياة مستخدمي الطريق لخطر جسيم.

وأوضح أن هذه السلوكيات تُعد من أخطر المخالفات المرورية، لما تسببه من إرباك لمستخدمي الطريق، وعدم منح السائقين الآخرين الوقت الكافي للتصرف أو تفادي الاصطدام، خصوصاً على الطرق السريعة التي تشهد سرعات عالية، كما أن أي انحراف مفاجئ أو فقدان للسيطرة قد يؤدي إلى تدهور المركبة أو وقوع حوادث تصادم جسيمة ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

وأشار إلى أن التجاوز من ناحية كتف الطريق يُعد مخالفة جسيمة، نظراً إلى أن كتف الطريق مخصص للحالات الطارئة ومركبات الإسعاف والدفاع المدني، واستخدامه بطريقة خاطئة قد يتسبب بحوادث خطرة ومفاجئة، فضلاً عن تعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

وأكد أن شرطة دبي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، وشملت حجز المركبة وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم (30) لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية خطرة، وذلك في إطار التعامل الحازم مع السلوكيات التي تهدد السلامة المرورية.

ولفت إلى أن القانون يعاقب كل من يقود مركبته بصورة تشكل تهديداً لأمن وسلامة الطريق ومستخدميه، كما دعا أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات الخطرة عبر خدمة «عين الشرطة» في التطبيق الذكي، أو خدمة «كلنا شرطة» أو عبر الاتصال بالرقم 901.