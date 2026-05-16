رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، مختلف مسارات التعاون وفرص تعزيزه في إطار «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» و«اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين دولة الإمارات والهند، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وجاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها سموه مع رئيس وزراء الهند الذي قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك، لتعزيز شراكتهما التنموية، وتوسيع آفاقها بما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.

واستعرض سموه وناريندرا مودي التطور النوعي الذي تحقق في مسار علاقات البلدين، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والفضاء والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التي تدعم أولوياتهما التنموية المتبادلة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «خلال لقائنا اليوم في أبوظبي، بحثت مع دولة ناريندرا مودي العلاقات التاريخية الوثيقة بين الإمارات والهند، والعمل المتواصل على تعزيزها ودفعها إلى الأمام، خاصة في المجالات التنموية، وفي مقدمتها الطاقة والتكنولوجيا.. يرتبط البلدان بعلاقة تحالف قوية وشراكة استراتيجية واقتصادية نوعية، وبفضل إرادتهما المشتركة يسيران بخطى متسارعة نحو تحقيق أهداف هذه الشراكة، واستثمار كل الفرص المتاحة من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما».

كما تبادل الجانبان، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.. وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراتها في أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدد رئيس وزراء الهند إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية.

وحضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند الذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين. وكان رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي قد وصل إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مستقبليه لدى وصوله الدولة.

وجرت لرئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والهند، فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لرئيس الوزراء الضيف.

وكان قد رافق الطائرة التي تقل رئيس وزراء الهند لدى دخولها أجواء الدولة، سرب من الطائرات العسكرية الإماراتية، حيث استأذنه قائد السرب بمرافقته إلى المطار تحية وترحيباً بزيارته إلى الدولة.

