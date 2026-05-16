إعلانات مضللة تستدرج الضحايا بأسعار مغرية لشراء «أضاحي العيد»

مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الأضحى المبارك، نشطت عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، حسابات مجهولة تستغل إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي.

وبحسب ما رصدته «الإمارات اليوم» تعمل هذه الحسابات على تصيد الضحايا عبر إعلانات مضللة تعرض أسعاراً زهيدة وغير واقعية بحجة الشراء المبكر قبل ارتفاع الأسعار، أو تقديم خدمات التوصيل للمنازل، إلى جانب الدعوة للتبرع بأسهم وصكوك ذبائح وهمية تزعم توجيهها لصالح الأسر المعسرة في الدول الفقيرة.

وتنوعت أساليب المحتالين بين عروض وهمية لبيع مواشٍ وأعلاف بأسعار مغرية لا تتناسب مع قيمتها السوقية الحقيقية، أو طلب الدفع المسبق من خلال اشتراط تحويل مبالغ الأضاحي أو العربون مسبقاً وحملات تبرع زائفة تستغل العواطف عبر حسابات وهمية تزعم جمع أموال الأضاحي لصالح الأسر المتعففة والفقراء فضلاً عن تطبيقات مجهولة تروج لذبح وتوصيل غير معتمدة.

وتشهد أسواق المواشي في الدولة حالياً نشاطاً مكثفاً وإقبالاً، إذ بدأ مواطنون ومقيمون البحث عن الأضاحي، باعتبارها جزءاً مهماً من طقوس العيد وتقاليده.

من جهتها حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تصريح لـ«الإمارات اليوم» من الاستجابة لإعلانات ترويج «الأضاحي الوهمية» عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ تكون فخاً لاصطياد الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

كما حذرت من الوقوع ضحية لحسابات مجهولة ووهمية على منصات التواصل الاجتماعي، تستغل اقتراب عيد الأضحى المبارك لتصيد الضحايا عبر إعلانات ترويجية مضللة لشراء أضحية العيد بأسعار غير واقعية.

وأفادت بأن المحتالين يستغلون رغبة الأفراد في عمل الخير، من خلال نشر إعلانات ترويجية تحثهم على التبرع بالأضاحي والذبائح لتوزيعها على الفقراء والأسر المعسرة.

وتطالب هذه الحسابات الضحايا بتحويل القيمة المالية للأضحية مباشرة، أو دفع عربون مقدم لحجزها، أو المشاركة في شراء أسهم وصكوك أضحية وهمية.

ودعت أفراد المجتمع إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم الاستجابة لتلك الإعلانات غير الموثوقة، مشددة على أهمية شراء الأضحية عبر التطبيقات المعتمدة أو من التجار مباشرة، وحصر التبرعات والتعاملات المالية عبر القنوات والجمعيات الخيرية الرسمية والمعتمدة في الدولة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين بشكل آمن وقانوني. كما حثت شرطة أبوظبي الجمهور على سرعة الإبلاغ عن أي حسابات مشبوهة أو محاولات احتيال إلكتروني عبر التواصل مع «خدمة أمان» على الرقم المجاني (8002626)، أو إرسال رسالة نصية إلى (2828)، تعزيزاً للأمن المجتمعي الرقمي.

وتتيح بلديات الدولة والجهات الخيرية المعنية قنوات وتطبيقات ذكية موثوقة وآمنة لشراء أضحية العيد، ودفع ثمنها والتبرع بها للفقراء، ويمكن من خلالها اختيار أنواع الذبائح والأصناف والأوزان وطرق التقطيع والمكان الذي يتم توصيلها إليه، بما يوفر الوقت والجهد ويخفف الازدحام ويجنب الانتظار أمام المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتتيح هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والجمعيات الخيرية بالدولة منصات رقمية متكاملة تضمن تسهيل التبرع، وشراء الصكوك، وتأمين وصول الأضاحي إلى مستحقيها محلياً ودولياً.

وأطلقت الهيئة أخيراً حملة مشروع الأضاحي لهذا العام تحت شعار «عطاؤكم.. عيدهم» ويستفيد منه 550 ألف شخص داخل الدولة وخارجها، بتكلفة مبدئية تقدر بأكثر من 12 مليون درهم، حيث يستفيد من المشروع نحو 50 ألف شخص داخل الدولة، بقيمة أربعة ملايين و300 ألف درهم، إلى جانب 500 ألف شخص في 45 دولة حول العالم، يستفيدون من برنامج الأضاحي بقيمة سبعة ملايين و700 ألف درهم، فيما يستفيد من برنامج كسوة العيد 2750 يتيماً داخل الدولة.

وحددت الهيئة قيمة الأضحية داخل الدولة بـ800 درهم، وخارجها بقيمة 500 درهم، وأعلنت أن ميزانية المشروع وعدد المستفيدين قابلان للزيادة بناء على دعم المحسنين والمتبرعين للحملة وتجاوبهم مع فعالياتها.