رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، أمس، تبادُل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين، وتطويرها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وتشمل الاتفاقيات التي جرت بين البلدين، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء الهند إلى الدولة، اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة، تبادلها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لأدنوك، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية، فيكرام ميسري.

واتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة النفط الهندية المحدودة بشأن توريد غاز البترول المسال، تبادلها الدكتور سلطان الجابر، ووكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية، فيكرام ميسري.

واتفاقية بشأن إطار عمل الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الدفاع في جمهورية الهند، تبادلها وكيل وزارة الدفاع، الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، ووكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية فيكرام ميسري.

ومذكرة بين مجموعة G42 وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومركز تطوير الحوسبة المتقدمة بشأن إنشاء مجمع حوسبة فائقة بقدرة 8 إكسافلوب في جمهورية الهند، تبادلها رئيس دائرة الصحة بأبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة G42 منصور إبراهيم المنصوري، ووكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية، فيكرام ميسري.

ومذكرة تفاهم بين شركة كوشين لبناء السفن المحدودة وشركة درايدوكس وورلد بشأن إنشاء مجمع لإصلاح السفن في فادينار، تبادلها رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، عيسى كاظم، وسفير الهند لدى الدولة، ديباك ميتال.

ومذكرة تفاهم بين مركز التميز في مجال الملاحة البحرية وبناء السفن، وشركة كوشين لبناء السفن المحدودة وشركة درايدوكسوورلد، للتعاون بشأن تنمية المهارات في إصلاح السفن، تبادلها رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، عيسى كاظم، وسفير الهند لدى الدولة، ديباك ميتال.

كما أعلن الجانبان اتفاقات شملت استثماراً من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 11.02 مليار درهم (ما يعادل 28300 كرور روبية هندية) للاستحواذ على حصة بنسبة 60% في بنك RBL في جمهورية الهند، واستثماراً بقيمة 3.67 مليارات درهم (ما يعادل 9440 كرور روبية هندية) من جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي (NIIF).

واستثماراً من الشركة العالمية القابضة (IHC) بقيمة 3.67 مليارات درهم إماراتي (ما يعادل 9440 كرور روبية هندية) للاستحواذ على حصة في شركة SAMMAN CAPITAL في جمهورية الهند.