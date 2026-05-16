ضبط 9753 مركبة للوقوف العشوائي في حرم الطريق بدبي خلال 2025

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ضبط 9753 مركبة في حالة وقوف عشوائي في المناطق الحضرية وحرم الطريق، حيث جرى سحب ونقل هذه المركبات المخالفة وفق الضوابط التشريعية المعتمدة، وحجزها في ساحة الحجز «لهباب» خلال عام 2025، وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي الهيئة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي من خلال رصد وضبط هذه الظواهر السلبية، إلى جانب تحقيق السلامة المرورية على حرم الطريق وضمان التنقّل الآمن لمرتاديه من أصحاب المركبات والمشاة. وشملت الحملات الرقابية رصد المركبات المخالفة نتيجة إساءة استخدام المواقف العامة، والتعدي على حرم الطريق وحرم القطارات، إضافة إلى ممارسات أخرى تتمثّل في الاستخدام غير النظامي لحرم الطريق. وتؤكد الهيئة أن هذه السلوكيات تنعكس سلباً على جمالية إمارة دبي، فضلاً عن آثارها المباشرة على مستويات السلامة المرورية وانسيابية الحركة ضمن حرم الطريق.

وتنظّم الهيئة بشكل دوري ومستمر حملات تفتيشية في مختلف مناطق إمارة دبي، وحملات توعية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، لتثقيف الجمهور بما ورد في قرار المجلس التنفيذي رقم 54 لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل في حرم الطريق بإمارة دبي، كما تؤكد الهيئة أن هذه الجهود تنطلق من أولوية الحفاظ على محرمات الطريق، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، وحماية أصول الأفراد والمؤسسات، بما ينسجم مع توجهات الإمارة في ترسيخ جودة الحياة ودعم سعادة المجتمع.

وتنظّم الهيئة إجراءات قطر المركبات المخالفة بالشراكة مع «شركة الإمارات لخدمات المواقف»، حيث تتولى مهام سحب وحجز المركبات والمنقولات المخالفة للتشريعات المعمول بها، كما تلتزم بتطبيق معايير تشغيلية دقيقة تشمل الاستجابة السريعة للانتقال إلى موقع المركبة خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة من وقت استلام البلاغ، والسرعة في النقل عبر إتمام عملية الحجز خلال 24 ساعة، إضافة إلى نقل المركبة المخالفة إلى ساحة حجز لهباب بإمارة دبي، وتوفير التأمين الشامل للمركبات في الساحات ضد الحريق والسرقة، بما يضمن حماية أصول الأفراد والمؤسسات، وفق أعلى المعايير العالمية.