«بلدية دبي» تتعاون مع «كيتا درون» لتوفير خدمات التوصيل الجوي بالطائرات بدون طيار

وقّعت بلدية دبي اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة «كيتا درون» (Keeta Drone) لإنشاء شبكة توصيل بالطائرات بدون طيار تغطي الحدائق العامة والشواطئ في جميع أنحاء المدينة، وذلك دعماً لتوفير أفضل التجارب للزوار في المساحات العامة الجاهزة للمستقبل، بما يعزز ريادة الإمارة في مجال الابتكار والتنقل الذكي والتجارب الحضرية الجاهزة للمستقبل.

وتهدف الشراكة إلى تطوير سرعة التوصيل وتقديم الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، من خلال توفير سهولة وصول أسرع للزوار إلى خدمات المأكولات والمشروبات والسلع الأساسية حسب الطلب، بما يخلق تجارب خدمة أكثر راحة وسلاسة عبر المساحات العامة، تواكب متطلبات المستقبل في جميع الوجهات العامة.

وترسي الشراكة إطاراً للتعاون في مجالات تطوير واختبار مسارات توصيل الطائرات بدون طيار داخل المرافق العامة، بما في ذلك الحدائق العامة والشواطئ، مع تحديد المواقع الأنسب ضمنها لاستخدامها كنقاط انطلاق أو استلام للتوصيل، إلى جانب تقييم فرص دمج تقنيات اللوجستيات الجوية في الأماكن العامة اليومية. واستكشاف حلول تنقل مستدامة تركز على المستقبل، مع قياس فرص تطوير البنية التحتية للطائرات بدون طيار ضمن النظام البيئي الحضري المتطور في دبي. كما تدعم هذه المبادرة تطلعات دبي الأوسع نطاقاً كمدينة رائدة عالمية في اعتماد حلول التنقل الذكية التي تعزز جودة الحياة وتعيد تعريف التجارب الحضرية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي بدر أنوهي: «من خلال هذا التعاون مع (كيتا درون)، تتطلع بلدية دبي إلى توظيف حلول التنقل المبتكرة لدعم تقديم خدمات أكثر كفاءة، وإنشاء وتطوير أماكن عامة جاهزة للمستقبل مصممة حول مفاهيم الراحة، وسهولة الوصول، وتحسين تجارب الزوار، وتعزيز رفاهيتهم وجودة حياتهم. ملتزمون عبر هذه المبادرة تطوير بيئة حضرية ديناميكية ومرافق شاملة توفر أعلى مستويات الترفيه وجودة الحياة، وتتماشى مع الحياة العصرية».

من جهته، قال رئيس كيتا درون الدكتور يينيان ماو: «تتمثل شراكتنا مع بلدية دبي في تعزيز الوصول إلى الناس أينما كانوا، سواء في الحدائق أو الشواطئ أو المرافق العامة التي تشكل ملامح الحياة اليومية في دبي. ونحن نعمل معاً على استكشاف كيف يمكن لخدمات التوصيل الجوي أن تجلب الخدمات بسلاسة إلى الجميع، بطريقة آمنة وسلسة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستخدمين».

وبموجب الاتفاقية، من المتوقع أن تبدأ المراحل التجريبية الأولى في وقت لاحق من هذا العام في عدد من الحدائق العامة والشواطئ المختارة. كما ستدعم بلدية دبي هذه المبادرة من خلال تحديد وتسهيل المواقع المناسبة داخل المرافق العامة لإجراء الدراسات والتنفيذ التجريبي. وستوفر البلدية المعلومات اللازمة والتنسيق التشغيلي بما يتماشى مع اللوائح والإجراءات وسياسات التخطيط الحضري المعتمدة، مع دعم الأنشطة التجريبية ومتابعة النتائج لضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية والأطر العامة للمدينة.

وستتولى شركة «كيتا درون» مسؤولية التقييم الفني للمواقع المقترحة، وتقييم مدى ملاءمتها كنقاط توصيل بالطائرات بدون طيار، إلى جانب تصميم وتطوّير مسارات التوصيل الجوي بما يتوافق مع المعايير التشغيلية والتنظيمية، فضلاً عن تنفيذ التجارب التشغيلية باستخدام تقنيات الطائرات بدون طيار وتقديم التقييمات الفنية وتقارير الأداء.