«تنمية المجتمع» تطلق «نواة دبي» لتعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة المجتمعية

نظّمت هيئة تنمية المجتمع في دبي حفل إطلاق مبادرة «نواة دبي» ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، بحضور مجتمعي واسع، ومشاركة عدد من الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الأسري، وتعزيز جودة الحياة المجتمعية.

وتأتي المبادرة انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي تضع الأسرة في صميم أولويات التنمية الاجتماعية، من خلال تطوير برامج مستدامة تعزز الترابط الأسري والاستقرار النفسي والاجتماعي، فيما تسلط الضوء على الدور المحوري لبرنامج «أعراس دبي» في دعم الأسر والارتقاء بجودة حياتها، والاحتفاء بالإنجازات المتحققة بفضل تكامل الجهود المجتمعية.

وأكدت مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، الدكتورة ناعمة الشامسي، أن مبادرة «نواة دبي» تمثل خطوة نوعية في مسار دعم الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، وتعزيز جودة الحياة الأسرية والمجتمعية.

وأضافت: «المبادرة تجسّد نهج الهيئة في تمكين الأسر، وتطوير منظومة خدمات اجتماعية متكاملة تستجيب لاحتياجات المجتمع»، لافتة إلى أن تعزيز الوعي الأسري وبناء بيئات داعمة وآمنة يمثلان أحد المحاور الرئيسة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في دبي.

وشهدت الفعالية، التي أُقيمت في «مختبر القهوة» بمنطقة الخوانيج، مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التفاعلية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، من بينها ركن تحليل الشخصية، وركن الاستشارات الأسرية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب مسابقات مجتمعية وجوائز قيّمة مقدمة من شركة «الصكوك الوطنية»، ما أسهم في خلق أجواء تفاعلية عززت مشاركة الأسر وتفاعلها مع أهداف المبادرة ورسائلها.

جدير بالذكر أن مبادرة «نواة دبي» تندرج ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تنفذها هيئة تنمية المجتمع في دبي بهدف تعزيز الترابط الأسري، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وتوفير منصات تفاعلية تسهم في دعم الأسر وتمكينها من مواجهة التحديات الاجتماعية والنفسية بأساليب مبتكرة ومستدامة.

