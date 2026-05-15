الإمارات وكازاخستان تعقدان أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية المشتركة

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية المشتركة في العاصمة الكازاخستانية أستانا، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجال القنصلي وتطوير آليات تقديم الخدمات القنصلية لمواطني البلدين الصديقين، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية ومتانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات وكازاخستان؛ حيث ترأس الجانب الإماراتي في الاجتماع راشد نظر رحمه، مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب الكازاخستاني عظمات أوبكوف، مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة خارجية جمهورية كازاخستان.

ونقل راشد نظر رحمه، تحيّات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته بأن يتكلل هذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق، مؤكدًا أن دولة الإمارات وكازاخستان تربطهما علاقات ثنائية متينة تقوم على أُسسٍ راسخةٍ من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات شهدت في ظلّ رؤية وتطلعات قيادتي البلدين تطوّرًا ملحوظًا في مختلف القطاعات، بما فيها الاستثمار والطاقة والنقل والتكنولوجيا، إلى جانب التعاون الثقافي والتعليمي، بما يعكس حرص البلدين الصديقين على ترسيخ شراكتهما الاستراتيجية وتوسيع آفاقها، بما يلبّي تطلعات شعبيهما نحو مزيد من الازدهار والتنمية المستدامة.

كما أعرب راشد نظر عن تطلّعه في أن تُسهم مخرجات الاجتماع ونتائجه في تحقيق مستويات متقدّمة من التكامل والتنسيق القنصلي بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، والارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة لمواطني البلدين، وذلك في ضوء ما شهده الاجتماع من مناقشات بنّاءة تناولت تيسير إجراءات السفر عبر البوابات الذكية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الخدمات القنصلية الرقمية، واستعراض آليات التعاون القنصلي المشترك.

بدوره، أشاد عظمات أوبكوف بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات، مُعربًا عن اعتزاز بلاده بما تشهده هذه العلاقات من تطور كبير على مختلف الصُّعد، والحرص المشترك على بناء شراكات استراتيجية مستدامة في شتّى المجالات، بما في ذلك توسيع آفاق التعاون القنصلي، وتطوير آليات العمل المشترك، على نحو يُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدَّمة لمواطني البلدين، ويُلبّي احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.