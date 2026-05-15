"التغير المناخي والبيئة" تدعو إلى ضرورة التخلص من حليب الأطفال "دانالاك" فوراً

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للدواء وبالتنسيق مع الجهات الرقابية، أن منتج حليب الأطفال "دانالاك" غير مسجل داخل الدولة، ولم يسبق استيراده عبر المنافذ الرسمية، موضحةً أنه لا توجد مؤشرات على تداول واسع للمنتج في الأسواق المحلية. وحرصاً على صحة الأطفال والسلامة العامة، تهيب الوزارة بأي مستهلك قد يكون حصل على هذا المنتج بطرق غير رسمية، مثل الاستيراد الشخصي أو الشراء من خارج الدولة، ضرورة التخلص منه فوراً.