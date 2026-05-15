رئيس الوزراء الهندي عن رئيس الدولة: أقدر ما يتحلى به من قيادة وشجاعة وحكمة

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تقديره لما يتحلى به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" من قيادة وشجاعة وحكمة.

وقال في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "أجريتُ مباحثاتٍ ممتازة مع أخي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ حيث جددتُ التأكيد على إدانتنا للهجمات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات. كما أعربتُ عن تقديري لما يتحلى به أخي من قيادةٍ وشجاعةٍ وحكمة، وهي خصالٌ تجلّت بوضوحٍ طوال هذه الفترة. وعبرتُ كذلك عن امتناني لما يوليه سموه من رعايةٍ واهتمامٍ بالجالية الهندية المقيمة في دولة الإمارات".