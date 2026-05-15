رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين وتطويره في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

وتشمل الاتفاقيات التي جرت بين البلدين خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء الهند إلى الدولة التالي:

- اتفاقية التعاون الإستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية الهندية المحدودة، تبادلها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لأدنوك الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية فيكرام ميسري.

- اتفاقية التعاون الإستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"وشركة النفط الهندية المحدودة بشأن توريد غاز البترول المسال، تبادلها الدكتور سلطان الجابر ووكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية فيكرام ميسري.

- اتفاقية بشأن إطار عمل الشراكة الدفاعية الإستراتيجية بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الدفاع في جمهورية الهند، تبادلها وكيل وزارة الدفاع الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي ووكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية فيكرام ميسري.

- مذكرة بين مجموعة G42 وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومركز تطوير الحوسبة المتقدمة بشأن إنشاء مجمع حوسبة فائقة بقدرة 8 إكسافلوب في جمهورية الهند، تبادلها رئيس دائرة الصحة ـ أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة G42 منصور إبراهيم المنصوري، ووكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية فيكرام ميسري.

- مذكرة تفاهم بين شركة كوشين لبناء السفن المحدودة وشركة درايدوكس وورلد بشأن إنشاء مجمع لإصلاح السفن في فادينار، تبادلها رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية عيسى كاظم وسفير الهند لدى الدولة ديباك ميتال.

مذكرة تفاهم بين مركز التميز في مجال الملاحة البحرية وبناء السفن، وشركة كوشين لبناء السفن المحدودة وشركة درايدوكسوورلد، للتعاون بشأن تنمية المهارات في إصلاح السفن، تبادلها رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية عيسى كاظم وسفير الهند لدى الدولة ديباك ميتال.

كما أعلن الجانبان اتفاقات شملت:

- استثماراً من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 11.02 مليار درهم إماراتي – ما يعادل 28,300 كرور روبية هندية للاستحواذ على حصة بنسبة 60% في بنك RBL في جمهورية الهند .

-استثماراً بقيمة 3.67 مليار درهم إماراتي – ما يعادل 9,440 كرور روبية هندية من جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي (NIIF) .

-استثماراً من الشركة العالمية القابضة (IHC) بقيمة 3.67 مليار درهم إماراتي – ما يعادل 9,440 كرور روبية هندية للاستحواذ على حصة في شركة SAMMAN CAPITAL في جمهورية الهند.