قرقاش: العلاقة الإيجابية بين أميركا والصين مصلحة عالمية سياسية واقتصادية

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن العلاقة الإيجابية والبنّاءة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، تبقى مصلحة عالمية سياسية واقتصادية، لما لها من أثر مباشر على الاستقرار والنمو والازدهار العالمي.

وقال قرقاش في حسابه على "إكس": "ونحن نتابع نتائج قمة الرئيسين دونالد ترامب وشي جينبينغ، تبقى العلاقة الإيجابية والبنّاءة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين مصلحة عالمية سياسية واقتصادية، لما لها من أثر مباشر على الاستقرار والنمو والازدهار العالمي".

وتابع قرقاش: "فالنظام الدولي اليوم أحوج إلى التفاهم بين القوى الكبرى، لا إلى التصعيد والانقسام".