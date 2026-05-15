سيف بن زايد: نواجه بحَزمٍ أيّ مخططات إيرانية ظلامية

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مدينة الرياض، برئاسة مملكة البحرين الشقيقة، وحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، وأكد سموه أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع تأتي انطلاقاً من مسؤولية وطنية راسخة بأن أمن الخليج منظومة واحدة، وأن أي تهديد يستهدف إحدى دُوله يطال استقرار المنطقة بأكملها.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله - ماضية في تعزيز أمنها الوطني وصون مكتسباتها، وترسيخ تماسك جبهتها الداخلية، والتصدي بكل حزم لمحاولات العبث بأمن واستقرار دول الخليج العربي.

وشدّد سموه على موقف دولة الإمارات الحازم في مواجهة المخططات الإيرانية الظلامية، التي تستهدف زعزعة أمن المجتمعات الخليجية، عبر أذرع خبيثة وأدوات تخريبية، في انتهاك سافر لكل القِيَم والقوانين.