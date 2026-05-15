«طرق دبي» تطوّر خدمات أصحاب الهمم في مراكز مزودي الخدمة ومحطات النقل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استكمال تنفيذ وتطبيق متطلبات «كود دبي للمباني الصديقة لأصحاب الهمم»، في عدد من المواقع الخدمية، شملت مراكز إسعاد المتعاملين، ومراكز مزودي الخدمة، ومحطات النقل العام، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ مبادئ الشمولية والاستدامة، بما يضمن سهولة وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات والمرافق المختلفة بكفاءة واستقلالية.

وشملت أعمال التطوير إضافة منحدرات مخصصة لاستخدام أصحاب الهمم من ذوي التحديات الحركية ومستخدمي الكراسي المتحركة، وتركيب علامات أرضية إرشادية لتحديد اتجاهات الحركة داخل القنوات والمرافق الخدمية، إلى جانب توفير أنظمة داعمة تشمل لغة برايل والأجهزة السمعية المساندة، بما يسهم في تسهيل التنقل وتعزيز تجربة المتعاملين.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، عبدالله يوسف آل علي، إن الهيئة وفّرت كذلك أبواباً أوتوماتيكية، وعملت على تأهيل المداخل والممرات الخارجية بعلامات أرضية واضحة، إضافة إلى تطوير وتجهيز دورات المياه في عدد من المراكز بما يتوافق مع احتياجات أصحاب الهمم ومتطلبات سهولة الاستخدام، كما أعادت تصميم أنظمة طوابير الانتظار في مراكز إسعاد المتعاملين بارتفاعات ومساحات تتلاءم مع احتياجات أصحاب الهمم، مع توفير قنوات رقمية بديلة وخدمات ذكية مهيأة وسهلة الاستخدام، إلى جانب تخصيص كاونترات خدمة، ومنحهم الأولوية في إنجاز المعاملات والخدمات المختلفة.

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن توجهات الهيئة المستمرة لتطبيق معايير «كود دبي للمباني الصديقة لأصحاب الهمم» في مرافقها المختلفة.