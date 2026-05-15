«معهد دبي القضائي» يحتفي بتخريج كوادر وطنية في 3 برامج تأهيلية

نظّم معهد دبي القضائي حفل تكريم تحت عنوان «لقاء واحتفاء»، كرّم خلاله منتسبين من محاكم دبي اجتازوا بنجاح ثلاثة من أبرز البرامج التأهيلية المتخصصة التي يطرحها المعهد، في خطوة تجسّد التزامه المستمر بتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزية المنظومة العدلية وفق أعلى المعايير، وذلك بحضور مدير محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي.

ويأتي هذا التكريم تأكيداً لأهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الأداء القضائي، بما يسهم في تعزيز جودة خدمات المنظومة القضائية في إمارة دبي.

وقال السويدي: «يعكس هذا الاحتفاء حرص محاكم دبي على الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية، باعتبارها المحرك الرئيس لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. ونفخر بما يقدِّمه معهد دبي القضائي من برامج تأهيلية نوعية تُسهِم في إعداد كوادر متخصِّصة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لدعم مسيرة التميُّز المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات العدلية، بما ينسجم مع رؤية دبي في ترسيخ ريادتها العالمية في المجال القضائي والقانوني».

وأضاف: «إن تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق أفضل الممارسات الحديثة يمثِّل ركيزةً أساسية في تطوير بيئة العمل القضائي ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزِّز سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ويواكب التحوُّلات المتسارعة في القطاع العدلي، ونؤمِن بأن بناء القدرات المهنية المتخصِّصة يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار والتميّز، ويدعم تحقيق مستهدفات محاكم دبي في تقديم خدمات قضائية استباقية وفعّالة ترتقي إلى تطلُّعات المتعاملين والمجتمع».