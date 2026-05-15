60 من الكوادر المهنية الإماراتية وطلبة الجامعات يشاركون في «برنامج قادة الإمارات والهند»

اختتم 60 من الكوادر المهنية الإماراتية وطلبة الجامعات مشاركتهم في «برنامج قادة الإمارات والهند»، وعادوا إلى الدولة لبدء مرحلة تحويل مخرجات هذه التجربة إلى مشروعات ختامية تطبيقية ذات أثر ملموس، ويهدف «برنامج قادة الإمارات والهند» إلى تنمية المعرفة وتوسيع الآفاق وتعزيز الروابط في القطاعات ذات الأولوية التي تُسهم في تشكيل مستقبل البلدين، وتوزّع المشاركون في البرنامج على ثلاث مجموعات، تضم كل منها 20 مشاركاً، تمحورت حول مجالات رئيسة هي: العلاقات الدولية، والعلوم والتكنولوجيا والاستدامة، والفنون والثقافة والعمارة.

وصُممت هذه الرحلات التعليمية لتجمع بين التجارب الميدانية، والحوار مع الخبراء، والتفاعل المباشر رفيع المستوى مع قيادات وممارسين من مختلف القطاعات، بما يشمل الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات الثقافية، ومنظمات المجتمع المدني.

وشملت المدن التي زارها المشاركون نيودلهي ومومباي وجايبور وبنغالور، وتفاعلوا مع مؤسسات مرموقة، من بينها المعهد الهندي للتكنولوجيا، والمعهد الهندي للإدارة في بنغالور، وبورصة مومباي، كما زاروا مهرجان جايبور الأدبي، وضريح تاج محل، والأسواق المحلية.

والتقى المشاركون بممثلين عن سفارة دولة الإمارات في نيودلهي والقنصلية العامة للدولة في مومباي، بما يعكس تركيز البرنامج على الدبلوماسية والحوار وتعزيز الفهم العابر للحدود.

وقالت مؤسسة زايد للتعليم: «من خلال ربط المواهب الإماراتية بنخبة من الشخصيات المؤثرة في الحكومة الهندية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمؤسسات الثقافية، فإننا نمدّ جسوراً راسخة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، وتمكين القادة من ابتكار حلول مشتركة ترسم ملامح المستقبل من أجل غدٍ أفضل».

من جانبه، قال سفير الدولة لدى جمهورية الهند، الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، إن البرنامج يجسّد عمق وطموح الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى أن استقبال المشاركين خلال فترة تواجدهم في الهند أتاح فرصة ملهمة للاطلاع على مستوى تفاعلهم عبر مجالات العلوم والتكنولوجيا، والفنون والثقافة، والعلاقات الدولية.