هزاع بن زايد يقوم بجولة تفقُّدية في الشويب ويلتقي أهالي المنطقة

قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم الخميس، بجولة تفقُّدية في أحياء منطقة الشويب، وذلك في إطار زيارات سموّه المتواصلة لمتابعة احتياجات وأحوال المواطنين والاطلاع على مستجدات المشاريع التنموية والخدمية في مختلف أنحاء منطقة العين.

عقب ذلك، التقى سموّه أهالي المنطقة في مجلس الشويب، وتبادل معهم الأحاديث الودية التي تعكس أواصر العلاقة المتينة بين القيادة الحكيمة والمواطنين، وذلك انطلاقاً من حرص سموّه على أهمية التواصل الدائم والمباشر مع أبناء الوطن في مختلف المناطق.

من جانبهم، أعرب أهالي منطقة الشويب عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وشكرهم وامتنانهم لحرص سموّه على تفقُّد أحوالهم، واهتمامه الدائم بالاطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم.

رافق سموّه، خلال الزيارة، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومدير عام بلدية مدينة العين راشد مصبح المنعي، ومدير مديرية شرطة العين العميد سعيد حميد بن دلموج الظاهري، وعدد من المسؤولين.