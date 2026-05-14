الإمارات تُدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة ترفع علم الهند قبالة سواحل عُمان

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف سفينة ترفع العلم الهندي قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذا الاعتداء يمثل تهديداً جسيماً لسلامة الملاحة العالمية، وتصعيداً خطيراً يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الهند الصديقة، ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها.

كما أكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً من أعمال القرصنة، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمي