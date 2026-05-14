حمدان بن محمد: نحن واثقون بقدرة موانئ دبي العالمية على تجاوز أي تحديات

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، ميناء جبل علي، والتقى سموه فريق العمل في موانئ دبي العالمية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "زرت اليوم ميناء جبل علي والتقيت فريق العمل في موانئ دبي العالمية، واطلعت على الاستجابة التشغيلية في ظل التوسّع في عمليات النقل البري والسكك الحديدية عبر مشاريع نوعية، مثل محطة جبل علي للشحن بالسكك الحديدية حيث ستصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 1.6 مليون حاوية نمطية سنوياً، وخلال الشهرين الماضيين، تعاملت المجموعة مع 200 ألف حاوية نمطية عبر ممرات النقل البري والسكك الحديدية ...".

وتابع سموه: "موانئ دبي العالمية اليوم قوة محركة لما يقارب 10% من حركة التجارة العالمية، بعمليات تمتد عبر 80 دولة في القارات الست، ونحن نثق بقدرة موانئ دبي العالمية بما تمتلكه من خبرات متراكمة وشراكات استراتيجية عالمية، على تجاوز أي تحديات ومواصلة مسيرة النمو والابتكار".