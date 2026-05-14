استقطبت 7.74 مليار درهم.. الشارقة تسجل نمواً قوياً في المشاريع والاستثمارات خلال 2025

كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) أن الشارقة حققت أداءً متقدماً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مسجلةً في العام 2025 نمواً بنسبة 45% في عدد المشاريع، و8.8% في الاستثمارات الرأسمالية، و25.7% في فرص العمل، مقارنة باحصائيات العام 2024، في تأكيد واضح على تصاعد جاذبية الشارقة وتعزيز مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي.

وبين "استثمر في الشارقة" أن قيمة الاستثمارات الرأسمالية بلغت 7.74 مليار درهم، فيما استقطبت الإمارة 142 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 مقارنةً بـ98 مشروعاً في عام 2024، وأسهمت هذه المشاريع في توفير 5,673 فرصة عمل جديدة مقابل 4,514 فرصة في العام السابق، بما يعكس اتساع النشاط الاستثماري في الإمارة وقدرتها على استقطاب مشاريع نوعية ذات أثر اقتصادي مباشر، إلى جانب تعزيز مكانتها كبيئة أعمال مستقرة وقادرة على دعم النمو طويل الأمد وخلق قيمة مضافة تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات الحيوية.

حاضنة قوية للمشاريع والاستثمارات والابتكار

وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "ترتبط التنمية الاقتصادية في الشارقة بشكل مباشر بجودة الحياة وتطور الخدمات وخلق بيئة مستقرة تدعم الإنسان والمجتمع والاقتصاد معاً. وما تحققه الإمارة من نمو في المؤشرات الاستثمارية يعكس رؤية تنموية واضحة تضع الأثر الاجتماعي والاقتصادي في مسار واحد، ضمن منظومة متكاملة تعمل عليها مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص."

وأضافت سموها: "يسهم هذا النمو في توسيع الفرص أمام الشباب ورواد الأعمال والمشاريع النوعية، ويعزز قدرة الشارقة على استقطاب الاستثمارات التي تدعم الابتكار وتولد فرص عمل مستدامة وتفتح مجالات جديدة للنمو والتوسع، كما يرسخ بيئة اقتصادية أكثر حيوية وقدرة على احتضان المواهب والكفاءات وتحويل الأفكار الطموحة إلى مشاريع ذات أثر حقيقي ومستدام."

كفاء اقتصادية عالية وثقة راسخة

وتُظهر البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة يتحرك ضمن منظومة اقتصادية نشطة ومتكاملة، إذ بلغ إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية المحلية والاجنبية في الإمارة 331 مشروعاً محلياً وأجنبياً خلال عام 2025، باستثمارات إجمالية وصلت إلى نحو 12.8 مليار درهم، أسهمت في توفير 11,898 فرصة عمل، ما يعكس اتساع القاعدة الاقتصادية للإمارة وتعدد محركات النمو فيها.

ومن جانبه قال المدير التنفيذي لـ "استثمر في الشارقة" محمد جمعة المشرخ: "تعكس المؤشرات المسجلة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025 المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الشارقة بوصفها وجهة استثمارية موثوقة، مدعومة بكفاءة قطاعاتها الاقتصادية، ومرونة بيئتها التشريعية، وكفاءة بنيتها التحتية، إلى جانب قدرتها على استقطاب مشاريع نوعية تنسجم مع توجهات النمو المستدام، الذي يشكّل ركيزة أساسية ضمن أولوياتها، بما يعزز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي."

وأضاف: "إن تركيبة المشاريع الاستثمارية الإجمالية في الإمارة تعكس توازناً واضحاً بين مشاريع التأسيس الجديدة والتوسعات المرتبطة بإعادة استثمار الشركات القائمة، وهو ما تشير إليه البيانات المسجلة لعام 2025، حيث توزعت المشاريع بين 188 استثماراً محلياً، و96 ضمن الأشكال الجديدة من الاستثمار ، إلى جانب 47 مشروعاً جديداً، بما يعكس عمق الثقة في بيئة الأعمال في الشارقة، وقدرتها على تحفيز النمو من داخل السوق إلى جانب استقطاب استثمارات جديدة، وبما يعزز استمرارية التدفقات الاستثمارية ويحد من تقلباتها."

استثمار في تنوع الاقتصاد الحقيقي

وعلى مستوى القطاعات، يبرز الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة ارتباطه الوثيق بالاقتصاد الحقيقي وتنوعه، حيث تصدّر قطاع الأغذية والمشروبات قائمة القطاعات بنسبة بلغت 28% من إجمالي المشاريع، يليه قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 20%، في دلالة على تنامي الطلب الداخلي والإقليمي. كما شملت التدفقات الاستثمارية قطاعات حيوية أخرى، من بينها الخدمات التجارية، والمعدات الصناعية، والخدمات اللوجستية، إلى جانب التكنولوجيا والصناعات التحويلية، ما يعكس اتساع قاعدة الاستثمار الأجنبي المباشر وتوزعه على أنشطة إنتاجية وخدمية متعددة تدعم التنوع وتعدد مصادر الدخل.

وتؤكد المؤشرات المرتبطة بتنفيذ المشاريع على أرض الواقع قوة هذا التوجه، حيث إن نحو 75% من المشاريع الاستثمارية تمتلك مواقع تشغيل فعلية داخل الإمارة وتحولت من إجراءات التحضير الأولية إلى العمل على أرض الواقع، ما يعكس انتقال الاستثمارات من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ، وهو ما يعزز من أثرها المباشر في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

وتعكس خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة تنوعاً لافتاً في مصادره الجغرافية، مع تدفقات استثمارية من أسواق رئيسية تشمل الهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب استثمارات إقليمية، وهو ما يعزز من مكانة الشارقة كمنصة استثمارية دولية تربط بين الأسواق المختلفة، وتوفر بيئة أعمال قادرة على استقطاب شركاء اقتصاديين من خلفيات متنوعة.

يشار إلى أن هذه المؤشرات استندت إلى قاعدة بيانات "إف دي آي ماركتس" التابعة لصحيفة "فايننشال تايمز"، الرائدة عالمياً في رصد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة عبر الحدود، ما يضع أداء الشارقة ضمن مؤشرات مرجعية موثوقة عالمياً، ويؤكد مكانتها المتنامية كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية المؤثرة على مستوى العالم.