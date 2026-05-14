المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة : الدخان في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناتج عن أعمال صيانة الأنابيب
أكد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أنّ الدخان الذي شوهد في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية اليوم هو نتيجة حريق عرضي ناجم عن أعمال صيانة دورية للأنابيب؛ وقد باشرت فرق الدفاع المدني بالفجيرة على الفور بالتعامل مع الحدث والسيطرة عليه.
وأهابت الجهات المختصة بالجمهور الكريم عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
