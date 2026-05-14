مكتوم بن محمد: برؤية رئيس الدولة تزدهر البلاد وتحت رايته تمضي الإمارات بثقةٍ نحو المستقبل

وأكد سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "في الرابع عشر من مايو 2022 تولّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم ورئاسة الدولة، ليصبح ذلك التاريخ لحظةً فاصلةً في تاريخ الإمارات، ويكون حكمه تجديداً لعهدٍ راسخٍ ووفاءً لمسيرةٍ وطنيةٍ مستمرة، وامتدادً أصيلاً لإرثٍ عريق".

وتابع سموه قائلا: "برؤيته تزدهر البلاد وتنمو مكتسبات الاتحاد، وتحت رايته تمضي الإمارات بثقةٍ نحو المستقبل وتكتب فصولها القادمة بلغة العز والأمجاد".