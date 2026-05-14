«الأب عماد الأسرة».. عنوان خطبة الجمعة غداً في جميع مساجد الدولة

ذكرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بأن خطبة الجمعة غداً في جميع مساجد الدولة ستكون بعنوان «الأب عماد الأسرة».

وأكدت الهيئة أن الخطبة ستسلّط الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه الأب في بناء الأسرة وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية في نفوس الأبناء، إلى جانب أهمية تحمّل المسؤولية وتعزيز التماسك الأسري، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر.