الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي

نفت دولة الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الدولة، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها.

وأكدت الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات مُعلنة، نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمُعلن، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية، وعليه فإن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة، ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات.

ودعت الدولة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم تداول معلومات غير موثّقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية.