«مبادرة محمد بن زايد للماء» تعلن تأهل 37 فريقاً إلى نصف نهائيات «إكس برايز»

أعلنت «مبادرة محمد بن زايد للماء» ومؤسسة «إكس برايز»، أمس، عن تأهل 37 فريقاً إلى نصف نهائيات مسابقة «إكس برايز للحد من ندرة المياه»، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة المسابقة، وتعكس الاهتمام العالمي المتزايد بتسريع وتيرة تطوير التقنيات الرائدة، التي تسهم في مواجهة تحدي ندرة المياه على مستوى العالم.

وتم إطلاق المسابقة، خلال شهر مارس 2024، بالشراكة مع مؤسسة «إكس برايز»، وهي مسابقة عالمية تمتد على مدى خمس سنوات وتقدم جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 119 مليون دولار، بمساهمة بلغت 150 مليون دولار مقدمة من «مبادرة محمد بن زايد للماء»، كأول مشروع ضمن المبادرة.

وتهدف المسابقة إلى توسيع نطاق الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، من خلال تطوير حلول مبتكرة في تحلية المياه تكون أكثر كفاءة من حيث الكلفة وأكثر استدامة وقابلية للتوسع، وهو ما يعكس رؤية المبادرة الرامية إلى تسريع الابتكار وتعزيز الوعي الدولي بتحديات ندرة المياه ودعم تطوير واختبار ونشر حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع، بما يسهم في بناء مستقبل يضمن وفرة الموارد المائية للجميع بشكل مستدام وتكاليف مناسبة.

وجرى اختيار الفِرَق المتأهلة إلى مرحلة نصف النهائيات، من خلال عملية تقييم دقيقة استندت إلى معايير الجدارة التقنية، والجدوى، والأداء التشغيلي ضمن مسارَي المسابقة: المسار (أ) والمسار (ب).

وسيحصل 20 فريقاً ضمن المسار (أ) من المسابقة، الذي يركز على الابتكار على مستوى النظام، على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية خمسة ملايين دولار، فيما سيحصل 17 فريقاً ضمن المسار (ب)، الذي يركز على المواد والطرق الجديدة، على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 300 ألف دولار لمواصلة تطوير حلولهم واختبارها.