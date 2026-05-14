رئيس الدولة: قِيَم الخير والعطاء متجذّرة في مجتمع الإمارات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفد المساهمين في دعم مبادرات هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، التي تُعدّ المنصة الرسمية لحكومة أبوظبي، المعنية بتلقي المساهمات المجتمعية.

وأشاد سموه، خلال اللقاء، بإسهامات الداعمين المجتمعية في ترسيخ قِيَم الخير والعطاء، إلى جانب تعزيز المسؤولية المجتمعية وثقافة التلاحم والتضامن المجتمعي المتجذّرة في مجتمع الإمارات، كما ثمّن جهود الهيئة في العمل من أجل إحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمع، ما يتسق مع رؤية الدولة التي تجعل تمكين المجتمع أولوية رئيسة.

وضم الوفد المساهمين في دعم المبادرات المجتمعية خلال عام 2024 و2025، التي تشمل المساهمات المالية والعينية، إضافة إلى الأفراد الذين قدّموا دعماً دورياً لتعزيز أثر اجتماعي مستدام، إلى جانب ممثلي الشركات ذات الأهداف الاجتماعية، ومؤسسات النفع العام.

وتعمل الهيئة - بالتعاون مع شركائها من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني - على توجيه المساهمات المجتمعية المالية والعينية والتطوعية، لدعم المبادرات والبرامج التي تُصمّمها لمعالجة الأولويات الاجتماعية المحدّدة من قِبَل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وتوفر لها حلولاً متكاملة تدعم جهودها في تعزيز نمط حياة الأفراد والمجتمع.