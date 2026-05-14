«فرجان دبي» تطلق حملة لتكثيف زراعة «شجرة الشعلة»

أطلقت مؤسسة فرجان دبي حملة تفاعلية وميدانية لتكثيف زراعة «شجرة الشعلة»، وذلك استجابة لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتكثيف زراعة «شجرة الشعلة» في الشوارع والمنازل والمساحات الترفيهية والحدائق العامة.

وأعلنت «فرجان دبي»، في بيان صحافي، أمس، تخصيص مساحة محددة لزراعة «شجرة الشعلة» بالتعاون مع بلدية دبي في أربع حدائق رئيسة، تشمل: حديقة بحيرة الخوانيج، وحديقة الصفا، وحديقة الزهور في ند الشبا، وحديقة «الورقاء 3»، وتتيح «فرجان دبي» من خلال هذه الفعاليات الفرصة أمام المتطوعين وأفراد المجتمع للمشاركة بشكل مباشر في عمليات الزراعة، بما يُعزّز ارتباطهم بالبيئة، ويشجعهم على الإسهام في زيادة الرقعة الخضراء في الإمارة، كما تتضمن الحملة تنظيم ورش تعريفية حول «شجرة الشعلة» في «حوي ند الشبا»، تستهدف تعريف المشاركين بخصائص الشجرة وأهميتها البيئية والجمالية.

وأكّدت مديرة «فرجان دبي»، علياء الشملان، أن المؤسسة تحرص على دعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي واحدةً من أجمل مدن العالم، مشيرة إلى أن هذه الحملة تعكس التزام «فرجان دبي» بالإسهام في تعزيز المشهد الحضري عبر مبادرات مجتمعية مستدامة تُسهم في نشر الجمال، وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت أن «فرجان دبي» ستطلق ضمن الحملة مسابقة تصوير لأجمل صورة لـ«شجرة الشعلة» عبر منصاتها الرقمية، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على التفاعل الإبداعي مع المبادرة.