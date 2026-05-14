«طرق دبي» تُعزّز عملياتها الرقمية بالذكاء الاصطناعي

أكّد المدير العام رئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، أن الهيئة ماضية في تطوير منظومتها الرقمية والتقنية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي المدينة الأذكى عالمياً، من خلال تبنّي أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، ورفع جاهزية الأنظمة والخدمات.

جاء ذلك خلال تفقده مركز العمليات التقني الموحد (TOCC)، الذي يُعدّ مركزاً متكاملاً لإدارة ومراقبة الخدمات والأنظمة التقنية على مستوى الهيئة، بهدف ضمان استمرارية الأعمال، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية على مدار الساعة، وقال مطر الطاير، في بيان صحافي، أمس، إن التحول الرقمي أصبح منظومة متكاملة تعتمد على التحليل الذكي للبيانات، والتنبؤ الاستباقي بالتحديات التشغيلية، ورفع كفاءة الاستجابة واتخاذ القرار، بما يضمن استمرارية الأعمال، وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية في مختلف القطاعات والخدمات التي تقدمها الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل تطوير بنية تقنية متقدمة تدعم توجهات دبي نحو بناء مدينة ذكية ومستدامة، تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات والبنية التحتية.

واطلع الطاير على منظومة العمل التشغيلية وآليات مراقبة الأنظمة والخدمات التقنية على مدار الساعة، إلى جانب الحلول الذكية المستخدمة في إدارة البنية التحتية الرقمية والتطبيقات وقواعد البيانات، وفق أعلى معايير الجاهزية والأمن السيبراني والكفاءة التشغيلية.

ويعمل المركز وفق نموذج تشغيلي متكامل يضمن تكامل البنية التحتية التقنية والتطبيقات وقواعد البيانات وإدارتها بصورة موثوقة وآمنة، بما يُعزّز استدامة الخدمات الرقمية وسرعة الاستجابة للمتطلبات التشغيلية المختلفة، إلى جانب دعم عمليات التحول الرقمي والتوسع في توظيف الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات التقنية.

ويضم المركز عدداً من الوحدات التشغيلية المتخصصة، تشمل مركز دعم تقنية المعلومات الذي يوفر دعماً فنياً متكاملاً على مدار 24 ساعة، ومركز مراقبة العمليات المعني بالمراقبة الاستباقية لأداء الأنظمة واكتشاف الأعطال والتحديات التشغيلية بشكل مبكر، إضافة إلى فِرَق تشغيل الأنظمة التقنية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الأنظمة وضمان جاهزيتها بصورة مستمرة.

ويعتمد المركز على بنية تقنية متقدمة تتيح تشغيل ومراقبة أكثر من 200 وحدة استضافة خوادم في مراكز البيانات، والتعامل مع ما يزيد على 500 طلب دعم يومياً ضمن منظومة تشغيل تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وشهد المركز أعمال تطوير شاملة أسهمت في تحديث بيئته التشغيلية، ورفع كفاءة مرافقه وتجهيزاته التقنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل مراكز البيانات، وتوّج ذلك بحصوله على تصنيف Tier III العالمي، الذي يُعدّ من أبرز المعايير الدولية المعتمدة لقياس جاهزية واعتمادية مراكز البيانات واستمرارية خدماتها التشغيلية.