"دبي الإسلامي" يسلم "بيت الخير" دعما ماليا لكسوة العيد

أعلنت جمعية بيت الخير، عن تسلمها تبرعا من بنك دبي الإسلامي بقيمة مليون درهم إماراتي مساهمة منه في دعم مشروع كسوة العيد الذي تنفذه الجمعية في العيدين.

وأعرب مدير عام الجمعية عابدين طاهر العوضي، عن شكره لهذا التبرع النوعي لدعم أبناء الأسر المستحقة خلال عيد الأضحى وذلك ضمن الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين "بيت الخير" والبنك.

وأشار إلى أن "دبي الإسلامي" يسهم سنويا في دعم مشاريع الزكاة التي تنفذها الجمعية لدعم الأسر الأقل دخلا وذوي الحالات الطارئة والمستعجلة، لافتا إلى أن هذا الدعم ينفق حصريا ضمن المصارف الشرعية للزكاة.