شرطة دبي تنظم الملتقى الأول لمبادرة "على دربك"

شهد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري،، فعاليات الملتقى الأول لمبادرة "على دربك" في نادي ضباط شرطة دبي.

جاء ذلك بحضور نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، ونائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي اللواء حارب محمد الشامسي، ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، إلى جانب المدير التنفيذي لبرنامج تصفير البيروقراطية هشام أميري، وممثلين عن شركات التزود بالوقود وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

واطلع المري خلال الملتقى على أبرز نتائج مبادرة "على دربك"، التي تنفذها شرطة دبي بالشراكة مع شركات التزود بالوقود في الإمارة، بهدف تقديم خدمات شرطية ذكية واستباقية للمتعاملين في أي مكان وزمان، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في تصفير البيروقراطية وتعزيز جودة الحياة ودعم مستهدفات الخدمات الحكومية 360.

وأكد رئيس فريق مبادرة "على دربك" النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، أن المبادرة تعكس رؤية شرطة دبي في تطوير منظومة العمل الشرطي والخدمي عبر تقديم خدمات مبتكرة تسهم في إسعاد المجتمع وتعزيز الشعور بالأمن والأمان، مشيراً إلى أن المبادرة أسهمت في تقليل عدد المراجعين لمراكز الشرطة وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.

وقال إن عدد المستفيدين من خدمات المبادرة بلغ 7762 مستفيداً، عبر 8 خدمات تقدم بالشراكة مع شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات"، وتشمل خدمات تقارير الحوادث المرورية البسيطة، والحوادث ضد مجهول، والمفقودات والمعثورات، وأصحاب الهمم، والشكاوى العمالية، وتصليح المركبات، وخدمة "عين الشرطة"، إلى جانب تلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية عبر منصة "E-Crime".

وأوضح أنه تم إصدار 3981 تقريراً لحوادث مرورية بسيطة عبر 158 محطة بترول موزعة على مختلف مناطق الإمارة، إضافة إلى 1375 تقريراً لحوادث ضد مجهول، و296 بلاغاً عبر خدمة "عين الشرطة"، و2013 بلاغاً للمعثورات، و97 بلاغاً خاصاً بالجرائم الإلكترونية عبر منصة "E-Crime".

وأضاف أنه تم تدريب 23 ألفاً و816 متدرباً من جهات عدة ضمن المبادرة لتمكينهم من مساعدة المتعاملين وتقديم الدعم اللازم لهم.

وشهد الملتقى تنظيم ورش عمل متخصصة تناولت عدداً من المحاور المرتبطة بالخدمات الشرطية والتوعية المجتمعية، شملت القوانين المرورية ودورها في السلامة المرورية، ودور المبادرة في تصفير البيروقراطية، والتطوع المجتمعي، وتسويق خدمات شرطة دبي، إضافة إلى استعراض خدمات الشرطة ومحور الذكاء الاصطناعي.

وتعد مبادرة "على دربك" من المشاريع الريادية لشرطة دبي الهادفة إلى تقليل عدد مراجعي مراكز الخدمة والتحول إلى مراكز بلا مراجعين، من خلال تسريع إنجاز متطلبات الحصول على تقارير الحوادث المرورية البسيطة، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات.

وفي ختام الملتقى، كرم الفريق عبدالله المري شركاء المبادرة والمتميزين وفريق العمل، تقديراً لجهودهم في دعم المبادرة وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات شرطة دبي في تقديم خدمات استباقية ومبتكرة للمجتمع.