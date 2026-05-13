الطاير: الذكاء الاصطناعي يقود خدمات «طرق دبي» الرقمية

أكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، أن الهيئة ماضية في تطوير منظومتها الرقمية والتقنية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله"، في ترسيخ مكانة دبي المدينة الأذكى عالمياً، حيث تواصل الهيئة جهودها في تبنّي أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع جاهزية الأنظمة والخدمات، بما يواكب تطلّعات دبي المستقبلية ويعزز ريادتها العالمية في مجالات التنقّل الذكي والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التقنية المتقدمة يمثّل ركيزة أساسية لضمان استدامة الخدمات ورفع جودة الحياة وتقديم أفضل تجربة للمتعاملين.

جاء ذلك خلال تفقّد الطاير، مركز العمليات التقني الموحد (TOCC)، الذي يُعدّ مركزاً متكاملاً لإدارة ومراقبة الخدمات والأنظمة التقنية على مستوى الهيئة، ويهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية على مدار الساعة، من خلال منظومة تشغيل موحدة ترتكز على تقديم الدعم الفني ومراقبة الأنظمة والبنية التحتية الرقمية وِفق أعلى معايير التوافر والجودة والجاهزية التقنية.\

وقال الطاير: "إن التحول الرقمي أصبح منظومة متكاملة تعتمد على التحليل الذكي للبيانات، والتنبؤ الاستباقي بالتحديات التشغيلية، ورفع كفاءة الاستجابة واتخاذ القرار، بما يضمن استمرارية الأعمال وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية في مختلف القطاعات والخدمات التي تقدمها الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة، تواصل تطوير بنية تقنية متقدمة تدعم توجهات دبي نحو بناء مدينة ذكية ومستدامة، تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات والبنية التحتية".

واطّلع الطاير على منظومة العمل التشغيلية وآليات مراقبة الأنظمة والخدمات التقنية على مدار الساعة، إلى جانب الحلول الذكية المستخدمة في إدارة البنية التحتية الرقمية والتطبيقات وقواعد البيانات، وِفق أعلى معايير الجاهزية والأمن السيبراني والكفاءة التشغيلية، بما يضمن استمرارية الأعمال وكفاءة التشغيل على مدار الساعة، كما اطّلع على الوحدات التشغيلية التي يضمها المركز، وتشمل مركز دعم تقنية المعلومات، ومركز مراقبة العمليات، إضافة إلى فِرق الدعم الفني المتخصصة في إدارة وتشغيل الأنظمة وضمان تكامل البنية التقنية.

منظومة تشغيل متكاملة

يعمل المركز وفق نموذج تشغيلي متكامل يضمن تكامل البنية التحتية التقنية والتطبيقات وقواعد البيانات وإدارتها بصورة موثوقة وآمنة، بما يعزز استدامة الخدمات الرقمية وسرعة الاستجابة للمتطلبات التشغيلية المختلفة، إلى جانب دعم عمليات التحول الرقمي والتوسّع في توظيف الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات التقنية.

ويضم المركز عدداً من الوحدات التشغيلية المتخصصة، تشمل مركز دعم تقنية المعلومات الذي يوفر دعماً فنياً متكاملاً على مدار 24 ساعة، لضمان استمرارية الخدمات، ومركز مراقبة العمليات المعني بالمراقبة الاستباقية لأداء الأنظمة واكتشاف الأعطال والتحديات التشغيلية بشكل مبكّر، إضافة إلى فِرق تشغيل الأنظمة التقنية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الأنظمة وضمان جاهزيتها وتكاملها بصورة مستمرة.

ويعتمد المركز على بنية تقنية متقدمة تتيح تشغيل ومراقبة أكثر من 200 وحدة استضافة خوادم في مراكز البيانات، والتعامل مع أكثر من 500 طلب دعم يومياً، ضمن منظومة تشغيل ومتابعة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما يعزز موثوقية الأنظمة الرقمية ويرفع كفاءة الأداء التشغيلي واستمرارية الأعمال في مختلف قطاعات الهيئة.

وشهد المركز أعمال تطوير شاملة أسهمت في تحديث بيئته التشغيلية ورفع كفاءة مرافقه وتجهيزاته التقنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل مراكز البيانات، وتوّج ذلك بحصوله على تصنيف Tier III العالمي، الذي يُعدّ من أبرز المعايير الدولية المعتمدة لقياس جاهزية واعتمادية مراكز البيانات واستمرارية خدماتها التشغيلية.