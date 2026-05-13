قرقاش: الإمارات بقيادتها وشعبها ستبقى نموذجاً في الحكمة والطموح والثبات

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الإمارات ستبقى بقيادة قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، نموذجاً في الحكمة والطموح والثبات.

وقال قرقاش في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "رحم الله الشيخ خليفة بن زايد، رجل الحكمة والإنجاز، وأسكنه فسيح جناته. وحفظ الله قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ووفقه لما فيه خير الوطن ورفعته وعزّه".

وأضاف قرقاش: "ستبقى الإمارات، بقيادتها وشعبها، نموذجاً في الحكمة والطموح والثبات".