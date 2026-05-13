الإمارات الأولى عالمياً في 279 مؤشراً في تقارير التنافسية العالمية في 2025

أكدت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، أن الإمارات حلت في المركز الأول عالمياً في 279 مؤشراً في تقارير التنافسية العالمية لعام 2025، بزيادة قدرها 56 مؤشراً عن عام 2024. كما جاءت الإمارات ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 525 مؤشراً، وحققت زيادة قدرها 81 مؤشراً عن نتائج عام 2024، وجاءت ضمن أفضل 10 دول عالمياً في 738 مؤشراً عام 2025، محققة زيادة قدرها 77 مؤشراً عن عام 2024.

وبينت، اليوم الأربعاء، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، لمناقشة سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، أن القطاع الإحصائي بالدولة حقق العديد من الإنجازات منها مشروع أرقام الإمارات الموحدة، الذي أطلقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، كمشروع وطني استراتيجي لتوحيد البيانات والإحصاءات الرسمية بالدولة، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وتعد منصة وطنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر بيانات دقيقة ولحظية وموثوقة تدعم صناعة القرار وتعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل، وعلامة رسمي، وهي علامة اعتماد للبيانات والإحصاءات الوطنية تعزز ثقة المجتمع ودعم نشر الوعي الإحصائي عبر محتوى مرئي وتفاعلي، إضافة إلى مؤشر البيانات ويضم 120 متخصصاً في البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية ضمن شراكة مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء لدعم جودة البيانات الحكومية في محور البيانات والحكومة الرقمية بمنظومة "أداء".

وأشارت إلى أن الإنجازات تتضمن أيضاً تعزيز أطر التنافسية والتعاون الثنائي بين الإمارات ودول العالم من خلال الحقيبة الإحصائية للبيانات الثنائية، وتقليل الاعتماد على المسوح التقليدية وتعزيز جهود التكامل الرقمي بالاعتماد على تقنيات حديثة ومنصات رقمية، وإطلاق المحفظة الإحصائية الموحدة، وهي نموذج متكامل لحوكمة البيانات المحلية والاتحادية، إضافة إلى إصدار التقارير والمنشورات الإحصائية التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبينت أهلي أن شركاء المنظومة الإحصائية الوطنية من الجهات المنتجة للبيانات تشمل، صناع القرار وراسمي السياسات، ومراكز الإحصاء المحلية، والمنظمات الدولية والأجهزة الإحصائية والإقليمية والعالمية، والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والمستفيدون من البيانات.

وقالت: "المنظومة الإحصائية الوطنية تستند على توجهات وطنية تضم رؤية الإمارات 2071، ورؤية نحن الإمارات 2031، والأولويات الوطنية، والاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي"، مشيرة إلى أن خارطة طريق العمل الإحصائي في الدولة تضم 11 لجنة ومجلس وطني و3 لجان إقليمية وعالمية.