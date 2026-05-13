رئيس الدولة يبحث في اتصالين هاتفيين مع ترامب وولي العهد السعودي التطورات في المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي، والعمل المشترك لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحثا خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الإقليمية، وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها.