رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اتصالاً هاتفياً من أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحثا خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

ما استعرض الجانبان خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها.