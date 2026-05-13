%38 ارتفاع عقود الزواج بالفجيرة خلال 3 سنوات.. والمواطنون يتصدرون بـ 599 عقداً في 2025

سجلت إمارة الفجيرة ارتفاعاً بنسبة 38% في عدد عقود الزواج، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن ارتفع إجمالي العقود من 603 عقود في عام 2023، إلى 659 عقداً في عام 2024، ثم 833 عقداً خلال عام 2025، وفق ما أورده العدد الـ29 من الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء.

وأظهرت الإحصاءات أن عقود الزواج بين المواطنين في الإمارة شكّلت النسبة الكبرى من إجمالي العقود المسجلة خلال العام الماضي، بعد تسجيل 599 عقد زواج، مقارنة بـ487 عقداً خلال عام 2024، و460 عقداً في عام 2023، كما بلغ عدد حالات زواج المواطنين من غير المواطنات خلال العام الماضي 92 حالة، مقابل 19 حالة لزواج المواطنات من غير المواطنين، إضافة إلى 123 عقد زواج بين غير المواطنين.

وفي المقابل، سجلت الإمارة 116 شهادة طلاق خلال العام الماضي، مقارنة بـ80 حالة في عام 2024، فيما بلغ عدد حالات الطلاق بين المواطنين 69 حالة فقط خلال عام 2025.

وكشف المركز، ضمن الكتاب الإحصائي السنوي، عن مؤشرات نمو لافتة في عدد من القطاعات الحيوية بالإمارة، أبرزها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 32.65 مليار درهم، وتجاوز حجم التجارة الخارجية المباشرة 3.2 مليارات درهم، فيما سجل مطار الفجيرة الدولي 54 ألفاً و247 رحلة جوية خلال العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن عدد سكان إمارة الفجيرة بلغ 328 ألفاً و495 نسمة منتصف عام 2025، منهم 214 ألفاً و313 ذكراً، و114 ألفاً و182 أنثى، فيما سجلت الإمارة 1490 مولوداً و155 حالة وفاة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

وأوضح مدير مركز الفجيرة للإحصاء، الدكتور إبراهيم سعد، أن المركز نجح في إصدار العدد الـ29 من الكتاب الإحصائي السنوي متضمناً 15 باباً إحصائياً تناولت مختلف القطاعات التنموية والخدمية في الإمارة، شملت السكان والإحصاءات الحيوية، والتشييد والبناء، والعمالة، والتعليم، والثقافة والإحصاءات الاجتماعية، والصحة، والقضاء والإحصاءات الأمنية، والزراعة والثروة الحيوانية، والصناعة والطاقة، والتجارة، والنقل والاتصالات، والسياحة، والإحصاءات المالية والاقتصادية، والأرقام القياسية لأسعار المستهلك، إضافة إلى البيئة.

