محمد بن راشد: هدفنا أن تكون الإمارات الأفضل عالمياً بتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان

اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مستجدات مشروع «المنظومة الجديدة للعمل الحكومي» التي تستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة دولة الإمارات خلال عامين لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي المُساعد (Agentic AI) ذاتية التنفيذ والقيادة.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن توظيف الذكاء الاصطناعي المُساعد (Agentic AI) في العمل الحكومي يمثل أولوية استراتيجية للمرحلة المقبلة، في إطار رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبما يعزز ريادة دولة الإمارات عالمياً في تبني نماذج حكومية متطورة، تركز على خدمة الإنسان، وتسريع الإنجاز، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وقال سموه: «في عالم متسارع التطور اختارت حكومة الإمارات أن تكون في مقدمة التحول نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في عملها اليومي.. حكومة تعمل وتخدم الإنسان على مدار الساعة.. يشارك الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) في تصميم برامجها وسياساتها وتطوير الحلول وتقديم الخدمات ودعم القرارات، لضمان تقديم أفضل الخدمات».

وأضاف سموه: «فِرَق عملنا هم قادة هذا التحول الوطني.. ومهاراتهم في التعامل مع أدوات المستقبل هي الضمان لنجاحنا.. ونقول لهم بأن طموحاتنا لا سقف لها، والقادم يتطلب همة أكبر تليق باسم الإمارات».

جاء ذلك خلال اطلاع سموه، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، على مستجدات العمل على المشروع من وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، وبحضور وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، وعدد من القيادات في وزارة شؤون مجلس الوزراء.

واستمع سموّه إلى شرح حول مستهدفات مشروع تطبيق منظومة نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) الجديدة ضمن العمل الحكومي، والتي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات وفاعليتها وأثرها في المتعاملين، من خلال إحداث نقلة نوعية في آليات العمل الحكومي عبر تحويل 50% من العمليات والخدمات إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) ذاتي التنفيذ والقيادة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «اطّلعنا على مستجدات مشروع (المنظومة الجديدة للعمل الحكومي) لتحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة دولة الإمارات خلال عامين لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)».

وأضاف سموه: «توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) في العمل الحكومي أولوية استراتيجية للمرحلة المقبلة، نتابع تنفيذها بشكل مباشر في إطار رؤية أخي الشيخ محمد بن زايد.. هدفنا ريادة دولة الإمارات عالمياً في تبني نماذج حكومية متطورة تركز على خدمة الإنسان وتسريع الإنجاز ورفع كفاءة الأداء الحكومي».

وأكد محمد عبدالله القرقاوي، خلال اللقاء، أن الفريق الوطني باشر تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، بإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بتطوير منظومة العمل الحكومي، عبر دراسة المتطلبات والآليات اللازمة للوصول لنسبة 50% من التحول إلى منظومة الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) في العمل الحكومي، ما يعزز جاهزية حكومة دولة الإمارات للمستقبل، ومواكبتها المستمرة للتغيرات العالمية.

وسيسهم المشروع في تبسيط الإجراءات وتسريع الإنجاز، ودعم دقة وكفاءة اتخاذ القرار الحكومي، مستنداً إلى تكامل البيانات بين الجهات الاتحادية، وتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة قادرة على استيعاب التحولات التقنية المتسارعة، كما يركز على تمكين الكوادر الوطنية بمهارات الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) وتطبيقاته، بما يدعم تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة واستباقية، ويعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها في تبني نماذج حكومية متقدمة تضع الإنسان في صميم أولوياتها.

