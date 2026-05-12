مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعلن عن تحرِّي هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد المقبل

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحرِّي هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة، الموافق: 17 مايو 2026م، بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وذلك من خلال مِنَصَّات المواقع الآتية:

- شواف الختم بالتعاون مع مركز الفلك الدولي.

- شواف دبي بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

- شواف الشارقة بالتعاون مع مجمع الشارقة للفضاء والفلك.

وستجري عمليات التحري باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة.