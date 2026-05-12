"طرق دبي" تحدّث مناهج التدريب لاختبارات القيادة لمواكبة أنظمة المركبات الحديثة

حدّثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزوّدة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

وشملت التحديثات في مناهج التدريب، التحذير من الاصطدام الأمامي، نظام رصد البقعة العمياء، الانحراف عن المسار، أنظمة دعم المسارات، نظام مساعدة صف المركبة في المواقف المخصصة، نظام الرؤية الليلة، نظام منع انغلاق المكابح، مثبّت السرعة التقليدي والتكيّفي، وغيرها من الأنظمة التقنية، التي تتميّز بها المركبات الحديثة.

وأكد مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات سلطان الأكرف، أن التحديثات التي أُجريت على مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة تتطابق مع المعايير العالمية المعتمدة من قِبل المنظمة الدولية لاختبارات القيادة، وتهدف إلى تعزيز سلامة التنقّل وتوجيه وتحفيز سلوك السائقين والحد من الحوادث.

وأفاد الأكرف: "أن هذه الإجراءات تصب في إطار تطبيق الهيئة لأفضل الممارسات العالمية فيما يخص أساليب القيادة الحديثة لفئة سائقي المركبات الخفيفة، وطُبِّقَت بالتعاون مع منشآت تعليم القيادة، وأُضيفت كذلك إلى كتيب التعليم والمنهج النظري والعلمي للقيادة الآمنة والمحاضرات النظرية، التي يتم من خلالها توعية المتقدمين للحصول على رخصة القيادة."

وتتوافق التحديثات مع الرسالة والغايات والأهداف الاستراتيجية والتوجّهات المستقبلية للهيئة وتبنّي الممارسات العالمية، والتي تتعلق بتعزيز السلامة المرورية والتنقّل الآمن والمرن وتطوير خدمات مبتكرة ومستدامة ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي.

وأوضح الأكرف أن التحديثات توفر للسائقين الاطلاع على أحدث التطورات في أنظمة مساعدة السائقين المتقدمة والبرامج التعليمية العالمية، ووفق منهج التدريب المستمر ومواكبة التطور المستمر للمركبات المزوّدة بالأنظمة الحديثة.

وبلغ عدد المتقدمين والمستفيدين من تطوير المنهج التدريبي أكثر من 250 ألف متدرب خلال الفترة الماضية، وتم إعداد ورش عمل لمنشآت تعليم قيادة المركبات بدبي وذلك لضمان تغطية جميع أنظمة القيادة المتقدمة بناءً على المركبات المتوفرة للتعليم كلاً حسب مواصفاته.