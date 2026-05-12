عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى للدوائر الحكومية بالشارقة من 25 إلى 29 مايو

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة ستبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 25 مايو الجاري، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 29 مايو الجاري، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 1 يونيو القادم.

واستثنت الدائرة من القرار الموظفين العاملين بنظام المناوبات، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

ورفعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، داعية الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.