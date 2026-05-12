طقس الإمارات غداً.. صحو مع درجات حرارة تصل إلى 42 درجة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون شمالية غربية - جنوبية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 09:42 والمد الثاني 23:01 والجزرالأول عند الساعة 16:08والجزر الثاني عند الساعة 05:21.

وبحر عمان يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعه 18:34 والمد الثاني 08:00 والجزر الأول عند الساعة 12:26 والجزر الثاني عند الساعة 01:29.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 24 65 20

دبي 37 26 65 25

الشارقة 37 23 65 25

عجمان 34 26 75 45

أم القيوين 33 21 65 45

رأس الخيمة 39 22 60 25

الفجيرة 36 29 60 20

العـين 41 23 45 15

ليوا 42 25 50 15

الرويس 39 23 60 15

السلع 42 27 60 15

دلـمـا 37 27 70 20

طنب الكبرى / الصغرى 32 26 70 50

أبو موسى 32 26 70 50