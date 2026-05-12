سلطان الجابر: العالم يخسر مليار برميل نفط بسبب إغلاق مضيق هرمز

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس)، إن العالم يواجه عجزاً قدره مليار برميل من النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وأضاف: «مليار برميل مفقودة نتيجة الابتزاز... ومع كل يوم يستمر فيه احتجاز المضيق رهينة، ترتفع التكاليف على الأسر والمزارع والمصانع والاقتصادات في جميع أنحاء العالم».

وأكد ضرورة استعادة حرية الملاحة من دون شروط أو تأخير.