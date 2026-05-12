شرطة دبي توزع شتلات "الشعلة" على موظفيها

تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وزّعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، شتلات "الشعلة" على الموظفين، بالتعاون مع بلدية دبي، وذلك في إطار دعمها للمبادرات البيئية المستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة، وصولاً إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة وجودة الحياة.

وأكد مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع العميد علي خلفان المنصوري أن هذه المبادرة تجسد حرص شرطة دبي على دعم الرؤى الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين الموظفين وأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن غرس ثقافة المحافظة على البيئة يمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف: "تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على أن تكون شريكاً فاعلاً في المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية. كما أن توزيع الشتلات يهدف إلى تشجيع الموظفين على تبني الممارسات البيئية الإيجابية، والمساهمة في زيادة الرقعة الخضراء."

من جانبه، أكد مدير إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع النقيب سعيد الكتبي، أن المبادرة تعكس التزام الإدارة بتعزيز الشراكات المجتمعية الفاعلة مع مختلف الجهات الحكومية، بما يخدم توجهات الدولة في مجال الاستدامة والعمل البيئي. منوهاً بأن هذه المبادرات من شأنها ترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية لدى الموظفين، وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في المبادرات التي تترك أثراً مستداماً على المجتمع والبيئة.

وأضاف أن شرطة دبي شاركت أيضاً في تنظيم وتوزيع شتلات شجرة "الشعلة" في مجالس الأحياء بدبي، بالتعاون مع بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل وهيئة تنمية المجتمع، لتوزيعها على القاطنين في الأحياء السكنية.