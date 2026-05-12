أبوظبي للتنقل: إغلاق جزئي على شارع الشيخة سلامة بنت بطي في الظفرة من الأربعاء حتى 26 مايو

أعلنت أبوظبي للتنقل، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق جزئي على شارع الشيخة سلامة بنت بطي (E45) في مدينة زايد - منطقة الظفرة من يوم الأربعاء 13 مايو 2026 إلى يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

وقالت عبر حسابها على منصة "إكس" إن الإغلاق يشمل مساراً من جهة اليسار بالاتجاه إلى ليوا، من يوم الأربعاء 13 مايو الساعة 12 صباحاً إلى يوم الثلاثاء 26 مايو الساعة 5 صباحاً.