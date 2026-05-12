«أبوظبي للتقاعد» يوقع اتفاقية لتوفير خصومات وعروض على تأمين المركبات للمتقاعدين

وقع صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة «شوري» المتخصصة في حلول التأمين الرقمية، اتفاقية تعاون تهدف إلى توفير خصومات حصرية ومزايا للمتقاعدين على خدمات تأمين المركبات عبر منصة "تم".

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص الجانبين على تعزيز جودة الخدمات والمزايا المقدمة للمتقاعدين، وتوفير حلول أكثر سهولة ومرونة تواكب احتياجاتهم اليومية، بما يسهم في تحسين تجربتهم وتمكينهم من الوصول إلى خيارات تأمينية متنوعة بسهولة وكفاءة.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن أكثر من 50 ألف متقاعد مسجل لدى الصندوق من الوصول إلى خيارات وعروض تأمينية متنوعة بأسعار تنافسية وخصومات ومزايا حصرية مقدمة من أكثر من 15 شركة تأمين، حيث تتاح لهم مقارنة المنتجات التأمينية واختيار الأنسب لاحتياجاتهم مباشرة، دون الحاجة إلى التنقل بين جهات أو إجراءات مختلفة بسهولة ومرونة، من خلال التسجيل والدخول إلى منصة «تم»، واختيار خدمات «شوري» للاطلاع على خيارات التأمين المتاحة ومقارنة العروض واختيار الأنسب له.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبد الله رحمه الحمادي: "يحرص الصندوق على تعزيز التعاون مع شركائه الاستراتيجيين لتوفير مزايا وخدمات تسهم في دعم المتقاعدين وتلبية احتياجاتهم المختلفة، بما يعزز جودة حياتهم ويوفر لهم خيارات أكثر مرونة وسهولة. وتأتي شراكتنا مع شوري ضمن هذا التوجه، تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي في الارتقاء بجودة حياتهم".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة شوري عون الصمادي: "نفخر بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتقاعد لتقديم حلول تأمينية رقمية أكثر سهولة ومرونة للمتقاعدين. وتمثل هذه الشراكة نموذجاً للتكامل بين التكنولوجيا والخدمات الحكومية، بما يسهم في توفير تجربة سلسة ومريحة للمستخدمين، ويعكس رؤية أبوظبي نحو خدمات حكومية أكثر ذكاءً وترابطاً."

وأضاف: "في إطار استراتيجيتنا التوسعية، نواصل تطوير شراكاتنا مع الجهات الحكومية والخاصة لدمج خدمات التأمين ضمن المنظومات الرقمية اليومية، بما يجعل الوصول إلى الخدمات التأمينية أكثر سهولة وملاءمة لمختلف فئات المجتمع."