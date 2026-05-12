«فخر الوطن»: كوادر التمريض ركيزة أساسية للأنظمة الصحية في الدولة

أكد مكتب «فخر الوطن» اعتزازه بالدور المحوري والاستثنائي الذي يؤديه الممرضون والممرضات في دعم صحة المجتمعات وتعزيز استدامتها، مشيداً بإسهاماتهم الحيوية في مختلف مواقع العمل الصحي.

وقال المكتب، بمناسبة «اليوم العالمي للتمريض» الذي يوافق 12 مايو من كل عام، إن كوادر التمريض تمثل الركيزة الأساسية للأنظمة الصحية، والقلب النابض لمنظومة الرعاية، لما تبذله من جهود متواصلة تسهم في تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستويات الصحة العامة، وتعزيز قدرة المجتمعات على النمو والاستقرار.

وأشار إلى أن مهنة التمريض تتجاوز دورها العلاجي إلى دور تنموي شامل، بما تدعمه من استقرار اجتماعي واقتصادي، عبر توفير الرعاية المستدامة والوقاية الصحية، ما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الشاملة.

وجدّد دعمه للعاملين في خط الدفاع الأول، معرباً عن تقديره لرسالتهم الإنسانية السامية، التي تتجسد يومياً في رعاية المرضى، وتخفيف معاناتهم، وبث الأمل في نفوسهم، وإحداث أثر ملموس في حياة الأفراد والمجتمع.

وثمّن جهود الكوادر التمريضية، مؤكداً أنهم يشكلون حجر الزاوية في بناء مستقبل صحي مستدام، وأن دعمهم وتمكينهم يمثلان مسؤولية وطنية وإنسانية تعكس قيم التقدير والوفاء لهذه المهنة النبيلة.