استمرار إدانة الاعتداءات الإيرانية الغادرة على الإمارات والكويت وقطر

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بشدة، الاعتداءات السافرة التي استهدفت دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والمياه الإقليمية لدولة قطر، معتبراً أنها تُمثّل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي.

وأكد أبوالغيط، في بيان، أمس، التضامن الكامل مع الإمارات والكويت في مواجهة العدوان الإيراني، والمخططات التخريبية التي استهدفت أمن البحرين واستقرارها، وذلك عقب إعلان السلطات البحرينية القبض على 41 شخصاً على صلة بجهات أجنبية، حاولوا تقويض أمن المملكة، وأعرب عن رفضه المطلق لهذا «التصعيد غير المبرر»، محذراً من أنه قد يؤدي إلى تقويض جهود الوساطة الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب سلمياً.

وحذّر من أن التمادي في مثل هذه التصرفات العدوانية قد يزج بالمنطقة نحو مزيد من الفوضى، مؤكداً تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدول الخليجية المتضررة في ما تتخذه من إجراءات، لحماية أمنها وصون سيادتها على أراضيها ومياهها.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي، بشدة، الاعتداءات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت، وندّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد العيسى، في بيان، بهذه الاعتداءات الغادرة التي تنتهك كل القِيَم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وشدّد الدكتور العيسى على التضامن الكامل مع دول: الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت في كل ما تتخذّه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها.

إلى ذلك، أدان مفتي بولندا رئيس المجلس الأعلى للمسلمين بالاتحاد الديني الإسلامي في بولندا، توماش ميسكيفيش، الاعتداءات الإيرانية على الإمارات واعتبرها جريمة في حق قِيَم الإسلام وتعاليمه، جاء ذلك أثناء استقبال رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، بمقر الهيئة في أبوظبي، مفتي بولندا رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في الاتحاد الديني الإسلامي في بولندا، توماش ميسكيفيش، بحضور رئيس البعثة في سفارة جمهورية بولندا لدى دولة الإمارات، غريغورز غافين، ومدير عام الهيئة، أحمد راشد النيادي، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين.

ورحب الدكتور الدرعي بالمفتي والوفد المرافق له، مقدّراً لهم هذه الزيارة الودية، مؤكداً عمق العلاقات وازدهارها بين البلدين في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون في القضايا الدينية والإنسانية المشتركة، حيث أكد الجانبان ضرورة زيادة التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والمعارف، بما يخدم الأهداف المشتركة ويفتح آفاقاً أوسع للتفاهم والتواصل وتوحيد الجهود.

وأعرب مفتي بولندا عن عميق شكره على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيداً بالنهج الإنساني لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ومبادراتها العالمية في نشر السلام وإعلاء قِيَم التسامح والتعايش، ودورها المشهود على مر التاريخ في دعم الشعوب من دون تمييز، والإسهام الفاعل في توفير ما يضمن لهم العيش الكريم والحياة المستقرة، مبدياً أسفه لما تتعرّض له دولة الإمارات من اعتداءات إيرانية تطال المنشآت المدنية والأهلية، وتُعرّض المدنيين وحياتهم للأخطار، ما يُعدّ جريمة في حق قيم الإسلام وتعاليمه، وتجاوزاً للأعراف والمواثيق الدولية.

كما أبدى المفتي إعجابه بتجربة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والاستراتيجية التي تتبعها في إدارة شؤونها وإيصال رسالتها محلياً وعالمياً بطرق مبتكرة، وجهودها في تقديم خدماتها الدينية والمجتمعية والتوعوية بلغات مختلفة وعبر وسائل حديثة، تتيح الوصول إليها بسهولة في كل مكان وزمان، معرباً عن تطلعه للاستفادة من هذه التجربة المتميزة.

